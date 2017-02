Un chœur turc chante en mémoire de l'ensemble russe Alexandrov

La notoriété du chœur Alexandrov, dont de nombreux membres ont péri lors d'un accident aérien, dépassait largement le cadre de la Russie. Le chœur féminin turc Nilüfer a réagi au décès tragique des membres de l'ensemble Alexandrov, victimes d'un crash le 25 décembre dernier, en chantant en leur mémoire lors d'un concert.

« Par cette performance, nous voudrions exprimer la douleur de la perte et montrer que nous gardons dans nos cœurs la mémoire de nos collègues russes. La musique est un langage universel par lequel nous voulons transmettre notre respect sans fin pour les membres de l'ensemble Alexandrov », a déclaré au Hurriyet la directrice artistique du chœur Aysel Gürel.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Deux membres du chœur Alexandrov sauvés du crash du Tu-154 par leurs enfants

Pendant la performance des chanteuses, des extraits d'un concert de l'ensemble Alexandrov ont été affichés sur l'écran. Ensuite, le chœur turc a interprété plusieurs chansons en mémoire de l'ensemble russe, y compris la célèbre « Katioucha » en russe.

Un avion russe Tu-154 s'est écrasé le 25 décembre alors qu'il transportait 64 artistes de la troupe principale de l'ensemble Alexandrov de l'armée russe. Les artistes devaient prendre part au concert du Nouvel an sur la base russe de Hmeimim en Syrie.

Créé en 2005, le chœur féminin Nilüfer est composé de 105 membres. Le répertoire du chœur comprend des chansons en six langues, dont le russe, l'anglais, le grec, le français, l'arabe et l'espagnol.

