Le décret Trump n’est pas islamophobe, selon les Emirats

« Les États-Unis ont pris une décision souveraine », a déclaré cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Hahyane cité par l'AFP.

Il a ajouté qu'il serait « faux de dire » que la décision de la nouvelle administration américaine était dirigée contre une religion concrète. D'autant plus que les mesures sont provisoires.

Vendredi 27 janvier, Donald Trump a signé un décret interdisant provisoirement l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Syrie, Yémen, Soudan, Libye, Somalie, Irak et Iran). L'accueil de réfugiés a été également suspendu.

Ces Latino-Américains favorables au décret Trump sur l'immigration

Samedi 28 janvier, plusieurs dirigeants internationaux ont pris position sur la politique de la nouvelle administration américaine en matière d'immigration.

Seul le premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahou semble approuver les mesures des États-Unis.

La première ministre britannique Theresa May a déclaré « ne pas être d'accord » avec les restrictions imposées par Donald Trump.

Le président François Hollande a mis en garde M. Trump contre « le repli sur soi » et l'a appelé à respecter le principe de « l'accueil des réfugiés ».

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affiché la volonté de son pays d'accueillir les réfugiés « indépendamment de leur foi ».

Ils protestent contre le décret Trump mais ont soutenu le bombardement des pays musulmans

Le Kremlin n'a pas commenté le décret migratoire de Donald Trump.

« Ce n'est pas notre affaire », a dit aux journalistes le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

