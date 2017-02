Allemagne: le gouvernement élargit le recours aux «fers électroniques»

Depuis l'attaque terroriste de Berlin, les autorités allemandes accordent une attention particulière aux problèmes de sécurité. Selon le Deutsche Welle, le gouvernement allemand a approuvé le durcissement des mesures contre les individus représentant une menace potentielle pour la sécurité nationale.

© AP Photo/ Ronald Zak 50 islamistes dangereux résident en Allemagne

Dans le cas de criminels potentiels, en particulier les islamistes radicaux soupçonnés par la police de préparer des attaques terroristes, le décret gouvernemental stipule la possibilité de recourir à des « fers électroniques » dotés d'un appareil permettant de surveiller les déplacements de l'individu.

Désormais, l'utilisation de cet instrument contre les condamnés sera également simplifiée.

Par ailleurs, le cabinet des ministres a approuvé les amendements pour renforcer la loi sur la lutte antiterroriste, élargissant ainsi les compétences de l'Office fédéral de police criminelle (BKA). Selon la déclaration de la Cour constitutionnelle fédérale d'avril 2016, plusieurs dispositions de la loi permettant aux employés du BKA d'effectuer une surveillance secrète violent les droits des citoyens et sont contraires à la constitution.

