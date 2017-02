L'armée syrienne repousse des attaques de Daech contre 2 aéroports militaires

Les terroristes de Daech ont à nouveau attaqué les positions de l'armée syrienne près de l'aéroport militaire situé à proximité de la ville de Deir ez-Zor, dans l'est du pays, a annoncé l'agence SANA.

D'après la source, la tentative des extrémistes de s'infiltrer dans la base aérienne a été repoussée par les militaires. En conséquence, les terroristes ont essuyé des pertes matérielles et humaines. En outre, des combats acharnés entre les militaires de la huitième brigade mécanisée et des bandes de Daech ont eu lieu dans la banlieue sud de la ville.

Les assauts contre l'aérodrome et des quartiers de la ville protégés par l'armée syrienne et les milices populaires pro-gouvernementales ont repris à la mi-janvier.

Deir ez-Zor est la dernière ville syrienne située sur l'Euphrate qui n'est pas totalement occupée par les terroristes.

Par ailleurs, les djihadistes ont mené ce jeudi une attaque contre l'école militaire de pilotage et l'aéroport militaire de Kweires (52km à l'est d'Alep). Toutefois, l'armée syrienne a repoussé l'ennemi de ses positions.

