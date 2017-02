Un neveu de Fethullah Gulen arrêté en Turquie

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Un bras de fer s'engage entre la Grèce et la Turquie sur les militaires en fuite

Un neveu de Fethullah Gulen, le prédicateur exilé aux États-Unis, a été arrêté en Turquie, relate le journal turc Hürriyet.

On ignore toujours le nom du neveu de Gulen. Seules ses initiales (M.A.S.) ont été publiées par le journal. Trois autres personnes ont été arrêtées avec lui le 6 janvier dans la province de Manisa (ouest de la Turquie). Elles ont ensuite été placées en garde à vue.

Ce n'est pas la première fois que les autorités turques arrêtent des membres de la famille de Fethullah Gulen. En septembre dernier, la nièce du prédicateur a été arrêtée. Plus tard, en octobre 2016, la police turque a détenu son frère dans la ville d'Izmir (ouest de la Turquie).

© AFP 2016 Dimitar Dilkoff Turquie: le parquet délivre 243 nouveaux mandats d’arrêt

M. Gülen et ses partisans sont accusés par Ankara d'être directement impliqués dans la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Le putsch, organisé par un groupe de soldats et d'officiers des forces armées et de la gendarmerie turques, a fait 246 morts parmi les civils et plus de 2 000 blessés.

Depuis le putsch manqué, plus de 100 000 personnes ont été limogées ou suspendues, notamment des professeurs, des policiers et des magistrats. Pour avoir participé à l'organisation du coup d'État en Turquie, 7 500 personnes ont d'ores et déjà été interpellées, dont plus de 6 000 militaires, policiers, magistrats et procureurs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »