McCain appelle Trump à livrer à Kiev des armes létales

Donald Trump devrait fournir aux forces gouvernementales ukrainiennes des lance-missiles antichars américains portables Javelin, a déclaré à Sputnik le chef de la Commission des forces armées du Sénat américain John McCain.

Auparavant, il a été rapporté que M. McCain a écrit une lettre au président et a demandé de livrer des armes létales à l'Ukraine.

« Les systèmes portables Javelin et des armes de contre-batterie », a répondu M. McCain à la question posée par Sputnik de savoir quelles armes il sous-entendait.

Les États-Unis fournissent une assistance militaire à Kiev. À l'heure actuelle, cette « aide », telle que recensée dans les documents, consiste en des uniformes et de l'équipement. Il ne s'agit pour l'instant d'aucune « arme létale ». En outre, des militaires américains forment des soldats de la Garde nationale de l'Ukraine dans l'est du pays.

Le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov a d'ores et déjà prévenu que les livraisons étrangères d'armes en Ukraine ne pourraient pas contribuer au règlement de la crise et à la mise en œuvre des accords de Minsk.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. D'après les chiffres du commandement opérationnel de la DNR, les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé le territoire de la république 2 411 fois, les tirs ont fait six morts et 13 blessés.

Selon Vladimir Poutine, l'escalade du conflit dans le Donbass est due à l'envie de Kiev de « récolter » de l'argent à l'étranger.

De son côté, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens mènent une offensive dans le Donbass.

À cause des pilonnages, la ville d'Avdeïevka a été privée d'électricité, d'eau et de chauffage. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités n'excluent pas l'évacuation des habitants dans le cas où elles ne parviendraient pas à mener à bien des travaux de réparation.

Les représentants des parlements des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont adressé une déclaration commune aux dirigeants russe, américain et allemand dans laquelle ils ont appelé les leaders à « arrêter Porochenko » et à faire pression sur les autorités de Kiev pour qu'elles cessent les hostilités dans le Donbass et lèvent le blocus de la région.

