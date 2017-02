La Chine contre le déploiement du bouclier antimissile US en Corée du Sud

La Chine se prononce contre le déploiement du complexe de défense antimissile américain THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) sur le territoire de la Corée du Sud et exhorte les parties concernées à cesser ce processus, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang.

Vendredi dernier, James Mattis, secrétaire à la Défense américain, a négocié avec son homologue sud-coréen Han Min-koo les modalités de déploiement du système THAAD, précédemment approuvé. Selon la chaîne japonaise NHK, il devrait intervenir dans le courant de l'année 2017.

« La Chine s'oppose au déploiement du système américain de défense antimissile THAAD en Corée du Sud. Cette position est claire et constante. La Chine est convaincue que cette démarche conjointe des États-Unis et de la Corée du Sud nuira aux intérêts stratégiques et de sécurité des pays de la région, y compris la Chine », a déclaré le porte-parole.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense Missiles THAAD: une pomme de discorde entre la Chine et le Japon

Il a également précisé que Pékin ne considère pas cette démarche comme positive pour régler le problème nucléaire dans la péninsule coréenne.Séoul et Washington ont convenu de déployer le bouclier antimissile THAAD après une série de tirs de missiles par la Corée du Nord.Cette décision a suscité les foudres de Pyongyang et a jeté un froid dans les relations entre Séoul et Pékin.

Pékin voit ce déploiement imminent comme une tentative des États-Unis de montrer leurs muscles dans la région et de porter atteinte aux capacités balistiques chinoises. La Russie accuse elle aussi Washington de vouloir faire une démonstration de force dans la région.

© AP Photo/ Lee Jin-man En Corée du Sud, la légitimité du déploiement du THAAD remise en question

Séoul avait choisi un site dans une région rurale productrice de melons pour déployer le bouclier antimissile, mais face aux protestations des riverains, les autorités ont annoncé en septembre un nouveau site pour l'accueillir, non loin du lieu initial.

Le THAAD est un système antimissile conçu pour détruire toute menace aussi bien en phase de vol hors atmosphère que durant sa redescente dans l'atmosphère.

