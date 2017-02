Les bombardiers russes frappent les terroristes de Daech à Deir ez-Zor

Les bombardiers stratégiques russes Tu-22M3 ont bombardé, ce vendredi 3 février, les sites des terroristes dans la ville d’Al-Mayadin, dans la province syrienne de Deir ez-Zor, rapporte le service de presse du ministère russe de la Défense.

« Le 3 février, des bombardiers à long rayon d'action Tu-22M3, décollés du territoire russe, ont survolé le territoire de l'Iran et de l'Irak et mené une frappe groupée contre les sites terroristes dans la ville d’Al-Mayadin dans la province de Deir ez-Zor. Le bombardement a ciblé d'importants dépôts de munitions et d'armes des terroristes de Daech », informe le communiqué.Les terroristes mènent depuis le 14 janvier une offensive contre la ville de Deir ez-Zor et la base aérienne syrienne située dans ses environs. Les bombardiers russes Tu-22M3 ont commencé à porter des frappes contre les positions des terroristes dans cette région le 21 janvier dernier.

Les moyens de contrôle objectif ont rapporté que toutes les cibles fixées avaient été détruites.

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation Six bombardiers russes Tu-22M3 frappent des sites de Daech en Syrie

Des chasseurs Sukhoi Su-30SM et Su-35S, qui ont décollé depuis l'aérodrome syrien de Hmeimim, ont protégé les bombardiers pendant la mission. Tous les avions russes ont regagné leurs aérodromes après l'opération.

