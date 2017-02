Un ovni cause l'atterrissage imprévu de trois avions en Chine

L'administration de la ville chinoise de Mianyang, dans la province du Sichuan (sud-ouest) a été contrainte de refuser l'atterrissage à trois avions civils, en raison de l'apparition, dans la zone de l'aéroport, d'un objet volant non identifié, annoncent des médias chinois.

​

Selon le personnel de l'aéroport, « l'objet est apparu dans l'aire de la zone contrôlée par l'aéroport mais n'a pas survolé la piste ».

​

C'est donc suite à des doutes concernant le respect des normes de sécurité que l'administration a pris la décision de rediriger les avions vers d'autres aéroports se trouvant à proximité. Les témoins ont raconté que l'ovni étincelait.

Les agents des forces de l'ordre arrivés sur les lieux n'ont remarqué rien d'extraordinaire. Actuellement, l'aéroport fonctionne normalement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».