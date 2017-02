L'ambassade de Russie à Damas pilonnée, Moscou exige une réaction internationale

Le bâtiment de l'ambassade de Russie en Syrie a subi deux attaques aux mortiers, les 2 et 3 février, a signalé vendredi le ministère russe des Affaires étrangères.

« Des tirs ciblés depuis le quartier de Jobar contrôlé par les terroristes. L'une des roquettes a explosé sur le territoire du complexe de l'ambassade entre les bureaux et les bâtiments résidentiels, l'autre — à 20 mètres de l'entrée principale de l'ambassade », a précisé le ministère dans un communiqué.

Les attaques n'ont pourtant pas fait de victimes, mais des dégâts matériels ont été infligés.

Le ministère a condamné catégoriquement ces nouvelles attaques terroristes contre l'ambassade de Russie à Damas en les qualifiant de lâches.

« Nous soulignons que les pilonnages lâches contre notre ambassade ont eu lieu dans le contexte d'un renforcement du cessez-le-feu dans le but évident d'empêcher la trêve et de faire dérailler les efforts pour lancer un processus politique. Ce crime ne peut pas rester impuni ».

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Le Conseil de sécurité condamne les tirs contre l’ambassade russe à Damas

En cela, la Russie poursuivra la lutte résolue et sans compromis contre les terroristes en Syrie et compte sur la communauté internationale pour réagir de manière appropriée à « cette provocation dangereuse des terroristes ».

« Nous exigeons instamment la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, la fin de tout soutien financier et matériel aux terroristes », a fustigé le ministère, qui a de nouveau appelé à réunir les efforts afin d'éradiquer le dangereux foyer du terrorisme que sont Daech, Fatah al-Cham (anciennement Front al-Nosra) et leurs groupes alliés en Syrie et dans la région proche-orientale en général.

L'ambassade de Russie à Damas a auparavant été pilonnée depuis Jobar en octobre dernier, subissant des dégâts matériels. Quatre véhicules ont notamment été endommagés, personne n'a été blessé.

