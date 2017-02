Pour le chef du Pentagone l’Iran est «le plus grand État soutenant le terrorisme»

« En ce qui concerne l'Iran, c'est le plus grand État soutenant le terrorisme au monde », a déclaré le chef du Pentagone cité par l'AFP.

« Et je pense qu'il est sage de s'assurer que l'Iran reconnaisse que ce qu'il fait attire l'attention de beaucoup de gens », a-t-il ajouté au cours d'un point de presse commun avec son homologue japonaise Tomomi Inada.

Le 29 janvier, l'Iran a testé un missile balistique de moyenne portée. Le lancement a été effectué aux environs de la ville de Semnan, située à 225 km de Téhéran. Le missile a suivi une trajectoire d'environ 966 km avant d'exploser.

Le ministre iranien de la Défense Hossein Dehghan a qualifié le test de réussi.

Le président américain Donald Trump a imposé vendredi des sanctions contre l'Iran et son programme de missiles balistiques, Téhéran prenant aussitôt des mesures de représailles en plein regain de tensions entre les deux adversaires historiques.

Pour justifier ces sanctions, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Michael Flynn, dur contre l'Iran, a lui aussi accusé la République islamique d'être le premier État du monde à soutenir le terrorisme et d'être impliquée dans les violences qui déstabilisent le Proche-Orient.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »