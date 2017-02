Arnaque aux «likes»: des Indiens ont gagné 510 M EUR sur les réseaux sociaux

Une grande escroquerie a été révélée en Inde. La police de l'État indien d'Uttar Pradesh a arrêté trois malfaiteurs qui avaient gagné près de 550 millions de dollars (510 millions d'euros) en utilisant une pyramide financière sur Internet, indique le journal Hindustan Times. Cette pyramide a été basée sur les promesses de verser de l'argent aux personnes qui « likerait » certaines pages internet à ses participants.

Comment ses individus ont-ils réussi à monter une telle affaire ? En 2015, un jeune Indien a fondé la société Ablaze Info Solutions Limited avec deux collaborateurs. Celle-ci s'était installée dans une ville faisant partie de l'agglomération de Delhi.

Cette structure se présentait comme un médiateur pour les sociétés tiers chargée de promouvoir leurs pages dans les réseaux sociaux. Cependant, elle n'utilisait pas le réseau de bots, mais proposait à tout le monde d'y participer et de gagner de l'argent. Les participants devaient payer pour s'inscrire. Ensuite, ils recevaient des liens sur les pages pour échanger des « likes » contre de l'argent.

© AFP 2016 INDRANIL MUKHERJEE La démonétisation en Inde donne naissance à une startup très spéciale

En réalité, cette société ne rendait pas de services sur la promotion de pages d'autres sociétés mais envoyait simplement à ses participants des liens générés sur un faux serveur. Tout comme d'autres pyramides financières, cette organisation soutenait de façon active l'invitation de nouveaux clients. À son apogée, la clientèle se chiffrait à quelques 650 000 personnes.

Finalement, l'escroquerie a été mise à nu suite à la réforme monétaire lancée par le gouvernement indien en novembre dernier et chargée, en particulier, de lutter contre les violations de la législation fiscale. En décembre dernier, Ablaze Info Solutions Limited a commencé à émettre beaucoup d'argent, ce qui a attiré l'attention du fisc. Par ailleurs, les malfaiteurs ne remplissaient pas leurs obligations sur les paiements devant les clients, ce qui a poussé ces derniers à porter plainte.

