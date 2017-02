L’armée syrienne continue à déloger Daech, plus de 30 km2 libérés

© AFP 2016 George Ourfalian Syrie: quatre enfants tués dans l’explosion d’une mine à Alep

En 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont réussi à reprendre le contrôle d'un territoire de 32,5 km2, a annoncé samedi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Au total, plus de 1.000 km2 et trente localités ont été libérés depuis janvier.

« Au cours de ces dernières 24 heures, 32,5 km2 de territoires syriens sont passés sous le contrôle du gouvernement. Dans l'ensemble, depuis le 1er janvier 2017, près de 1 022,3 km2 ont été libérés », a annoncé la source dans un communiqué publié sur le site du ministère russe de la Défense.

Le Centre russe souligne en outre que l'armée gouvernementale syrienne a réussi à libérer la localité de Tel Aran, dans la province d'Alep, et que le nombre d'agglomérations d'où les extrémistes ont été délogés depuis le début de l'année en cours s'élève à 30.

De surcroît, il a encore ajouté que 1 192 localités syriennes avaient adhéré au processus de réconciliation.

« Au cours de ces dernières 24 heures, on a signé trois accords d'adhésion au cessez-le-feu avec les localités de Fouaïrsate-Est et de Fouaïrsate-Ouest, dans la province de Lattaquié, et avec la localité d'Al-Tall (province de Damas). Le nombre de localités ayant rejoint le processus de réconciliation est désormais de 1 192 », indique la source dans son bulletin.

Les négociations se poursuivent avec des groupes d'opposition armées dans les provinces d'Alep, de Damas, de Hama, de Homs et de Quneitra.

Le Centre russe note que le nombre de groupes armés qui avaient exprimé leur engagement à accepter et appliquer les conditions du régime de cessez-le-feu, conformément à l'accord du 27 février 2016, reste le même, soit 109.

