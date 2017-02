Les USA clarifient l'entrée des citoyens visés par le décret Trump sur l'immigration

Le gouvernement américain permettra l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants des États visés par le décret sur l'immigration en possession d'un visa valide, a déclaré samedi un représentant du département d'État, cité par Reuters.

« Nous disposons d'un document renouvelé sur les visas. Les citoyens en possession de visas qui n'ont pas été annulés peuvent entrer aux États-Unis si ses visas sont toujours valables. »

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi 27 janvier un décret intitulé « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Le décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

Le décret n'empêche cependant pas l'entrée sur le territoire américain des détenteurs d'une carte verte (Green Card) de nationalité musulmane, a par la suite indiqué le chef de cabinet de la Maison Blanche, Reince Priebus.

Le 3 février, un juge fédéral de Seattle a ordonné la suspension au niveau national du décret de Donald Trump. Une décision qualifiée de « ridicule » par le président américain.

