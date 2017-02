Trump est-il toujours le bénéficiaire particulier de son empire?

Le président américain Donald Trump ne semble pas garder la distance avec son empire, signalent les documents rendus publics via la demande de ProPublica sous l'Acte de liberté de l'information (Freedom Information Act) et analysés par le New York Times. Et ce, malgré les promesses prononcées publiquement par son avocat en sa présence peu avant son investiture.

© REUTERS/ Joshua Roberts Déjà 227.000 nouveaux emplois aux USA sous la présidence Trump

Alors que le président américain affirme qu'il s'était mis en retrait de ses de ses affaires, deux personnes de son entourage ont des autorités légales concernant ses actifs : son fils aîné, Donald Jr. Trump, et le responsable financier principal de Trump Organization.

Par ailleurs, le but annoncé de la fiducie révocable Donald J. Trump Revocable Trust est de tenir des actifs pour le « bénéfice exclusif » du président. Cette fiducie reste même sous le numéro de sécurité sociale de Trump, du moins concernant les impôts fédéraux.

Ainsi, les documents génèrent des doutes sur la distance prétendue de Donald Trump vis-à-vis de ses affaires.

« Je ne vois pas comment cela peut éviter ne serait-ce qu'un conflit d'intérêts. Tout d'abord, elle est révocable à tout instant et ce sont son fils et son responsable financier principal qui la gèrent », indique l'avocat Frederick J. Tansill qui a examiné les documents à la demande de The New York Times.

La Trump Organization n'a pas fourni de commentaires à ce sujet. La structure qui représente une société privée a diffusé la liste de 488 sociétés où Donald Trump était auparavant engagé en précisant qu'il avait renoncé à toutes ses positions dans ces structures.

