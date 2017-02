Les terroristes peuvent suivre les vols de Theresa May en direct

Les terroristes sont en mesure de déterminer l'emplacement exact de la première ministre britannique Theresa May, les données sur ses déplacements par avion étant publiées sur Internet, écrit le journal britannique The Daily Mail.

À en croire le quotidien, le transpondeur installé à bord de son avion transmet les informations en temps réel vers un site Web à accès libre, ce qui fait de la première ministre une « cible volante de prédilection » pour les terroristes. Concernant les données récupérées, il s'agit notamment de l'altitude du vol et de la vitesse de l'aéronef, précise le journal.

Il est à noter qu'habituellement, les déplacements des militaires et des hommes politiques ne relèvent pas du domaine public, contrairement à ceux de l'aviation civile.

D'après l'ancien PDG du Centre national antiterroriste, Chris Phillips, un tel transpondeur constitue une « possibilité idéale pour les terroristes d'obtenir toutes les informations nécessaires ». De son côté, il a qualifié cet état de choses comme « irresponsable ».

