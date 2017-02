Ukraine: Trump veut rétablir la paix dans le sud-est du pays

Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington ferait des efforts pour assurer la paix dans la région de la frontière russo-ukrainienne, a annoncé la Maison Blanche.

« Nous travaillerons avec l'Ukraine, la Russie et toutes les autres parties impliquées afin d'aider à restaurer la paix le long de la frontière », a rapporté la Maison Blanche, citant dans un communiqué les propos de Donald Trump prononcés lors de son entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Piotr Porochenko.

Selon le communiqué, les deux présidents ont également évoqué la possibilité d'une rencontre prochaine.

De son côté, l'administration de Piotr Porochenko a déclaré que l'entretien était essentiellement consacré au règlement de la situation dans le Donbass.

« Les parties ont exprimé leur profonde inquiétude concernant l'escalade de la violence et la détérioration de la situation humanitaire dans la région d'Avdeevka avant tout. Les leaders ont constaté l'urgence de l'instauration du cessez-le-feu total », lit-on dans le communiqué de l'administration.

L'entretien des deux présidents a duré plus d'une heure. Selon le porte-parole du président ukrainien Sviatoslav Tségolko, les parties ont également évoqué la possibilité de renforcer le partenariat stratégique entre l'Ukraine et les États-Unis.

