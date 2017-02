Face à Trump, l’Italie doit réintégrer la Russie au G8, selon l’ex-PM italien

« L'Italie doit faire tout son possible afin de réintégrer progressivement la Russie au format G8. » Dans un article publié dans le journal Messaggero, l'ex-chef du gouvernement italien et ancien président de la Commission européenne Romano Prodi plaide pour le dialogue avec la Russie et estime que celle-ci devrait à nouveau occuper sa place dans le Groupe des huit. Une occasion pour l'Italie, qui préside cette année le G7, d'y aller de son apport dans ce rétablissement.

Les raisons de cet appel, précise M. Prodi, sont directement liées à l'élection de Donald Trump à la présidence. Compte tenu des démarches « inattendues et pratiquement incroyables » entreprises par Donald Trump pour rétablir les relations avec Vladimir Poutine, l'objectif de l'Italie est d'« adopter une position vis-à-vis de la Russe avant que le chef d'État américain ne le fasse ».

Selon l'ancien premier ministre italien, la nécessité de revenir au format G8 s'explique par la prise de conscience de l'apport de Moscou dans la sécurité et la lutte contre le terrorisme en Europe et au Proche-Orient, mais aussi par le fait que l'isolement de la Russie a très peu contribué au règlement de la crise dans le Donbass.

« Il faudra avant tout savoir si Poutine pourra accepter l'invitation sans engagement concernant la levée des sanctions à l'encontre de la Russie », note Romano Prodi.

Et d'ajouter: « L'initiative politique européenne me semble non seulement nécessaire, mais opportune ».

