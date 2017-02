«Nous avons un besoin vital d’aide»: Moscou achemine 12 tonnes de denrées aux Syriens

© REUTERS/ Muzaffar Salman Pékin apportera son aide à la restauration de la Syrie

Alors que la situation humanitaire demeure extrêmement précaire en Syrie, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a livré 12,3 tonnes de nourriture à 7 361 habitants de ce pays dévasté par la guerre.

« Dans les dernières 24 heures, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a mené sept actions humanitaires à Alep et dans l'agglomération de Chinchar (province de Homs) », lit-on dans un communiqué diffusé par le Centre.

Comme l'indique par ailleurs le document, lors de ces actions, les civils ont reçu 3,2 tonnes de pain, 3 000 portions de repas chaud et 1 850 sets alimentaires.

Quant au village de Chinchar, qui a récemment rejoint la trêve, celui-ci a reçu 1,5 tonne de nourriture. Par ailleurs, un poste médical a été installé dans l'agglomération.

D'après Mohammed Abderrahmane, chef de l'administration de Chinchar, plusieurs combattants agissent dans la région, ce qui complique la situation dans le village.

« Nous participons à la défense civile. Plus de 11 000 personnes habitent ici, plus de la moitié d'entre elles ont besoin d'aide, a-t-il indiqué. Nous sommes reconnaissants au peuple russe pour son aide. »

« Nous avons un besoin vital d'aide, beaucoup de choses nous manquent », témoigne Halmira Ahmadzakariya, une habitante locale.

Selon le représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, pendant les dernières 24 heures, ni l'Onu ni aucun autre pays n'ont organisé d'actions humanitaires sur le territoire syrien.

