L'aggravation de la situation dans la ville d'Avdeïevka, dans l'Est de l'Ukraine, a montré que les gens sont las de l'inaction des politiciens quant au règlement du conflit dans le Donbass, estime la députée ukrainienne Nadejda Savtchenko, condamnée jadis en Russie pour implication dans l'assassinat de deux journalistes russes en Ukraine et graciée par Vladimir Poutine.

« Nous avons vu que les promesses de bâtir une armée forte et de l'approvisionner en tout ce dont elle a besoin étaient fausses. Cette situation a montré que seuls les gens (ordinaires) sont prêts à faire la guerre et que, malheureusement, tous sont las de la guerre qui dure trois ans. Las de l'inaction des politiciens, de leur diplomatie faible », a indiqué Mme Savtchenko dans une interview à la chaîne de télévision 112 Ukraina.

Un scandale a éclaté en Ukraine le 7 décembre 2016, lorsque Nadejda Savtchenko a visité la Biélorussie pour y rencontrer les dirigeants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Suite à sa visite, elle avait déclaré avoir vu à Minsk des personnes avec qui il faut négocier et non pas ennemis.

De nombreux parlementaires ukrainiens ont critiqué l'ex-pilote pour cette visite. Elle a été exclue du groupe Batkivchtchina, fondé par l'ancienne première ministre Ioulia Timochenko, à la Rada (parlement ukrainien). Elle a également été exclue de la délégation ukrainienne à l'APCE.

Fin janvier, le conflit armé dans le Donbass s'est aggravé. Les tirs se sont intensifiés à la ligne de contact. Les habitants d'Avdeïevka (près de Donetsk), contrôlée par Kiev, ont été privés d'électricité, de chauffage et d'eau.

Nadejda Savtchenko accusée de haute trahison

L'armée ukrainienne a de fait lancé une offensive, violant les accords de Minsk, a souligné le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

