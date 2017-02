En Espagne, une manif pour la rupture des relations entre Madrid et Kiev (vidéo)

Brandissant de photos de localités détruites dans l'Est de l'Ukraine et criant des slogans comme « Kiev frappe des civils. Le Donbass résiste », « Le Donbass gagnera! », « Fascisme hors du Donbass! », des dizaines de manifestants se sont réunis devant le ministère des Affaires étrangères, dans le centre de Madrid, pour dénoncer l'escalade du conflit dans l'Est de l'Ukraine.

« Nous demandons au gouvernement espagnol de rompre ses relations diplomatiques avec le gouvernement ukrainien », a déclaré à Sputnik Angeles Maestro, l'organisateur de la manifestation.

En outre, les militants ont exigé des autorités espagnoles qu'elles « arrêtent leur soutien politique et militaire, accordé directement et indirectement, par l'intermédiaire de l'UE et l'Otan » au gouvernement ukrainien.

Les manifestants espagnols mettent en cause les autorités de Kiev, qui, à leur avis, « ont lancé une opération répressive contre la population civile du Donbass, violant ainsi les accords de Minsk, qui prévoient d'abandonner l'utilisation d'armes lourdes ». Selon Angeles Maestro, les manifestants accusent également l'UE « de complicité avec un gouvernement formé à la suite d'un coup d'État ».

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tentatives d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk. Pourtant, la mission des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui séjourne ces temps-ci dans plusieurs localités de cette région, fait mine de ne pas remarquer l'aggravation de la situation.

Ainsi, Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les accords de Minsk, qui imposent le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Néanmoins, pour l'OSCE, l'apparition de ces chars a passé inaperçue.

