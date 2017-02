Les tensions dans la région d'Avdeïevka sont retombées. Le courant est revenu dimanche dans 80 % des bâtiments, dans les autres, l'électricité devrait être rétablie lundi. Après une nouvelle reprise des combats dans la République populaire de Donetsk, plusieurs localités, dont Avdeïevka, située à six kilomètres de Donetsk et peuplée de 22 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité, sans eau ni chauffage. Sur fond d'escalade militaire dans la région, Kiev a déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, foulant aux pieds les accords de Minsk.

« Les tensions près d'Avdeïevka ont dépassé leur point culminant et commencent à retomber petit à petit. J'espère qu'aujourd'hui, les écoles pourront rouvrir. Les conditions pour cela sont réunies. L'électricité est rétablie, mais les travaux continuent. Le chauffage fonctionne, l'approvisionnement en eau sera complètement rétabli avant la fin de la journée », a annoncé Pavel Zhebrivskii, chef de l'administration civile et militaire de la région du Donbass.

© REUTERS/ Gleb Garanich La guerre dans le Donbass pour motiver Trump à subventionner Kiev

Quant à la situation dans l'autre République autoproclamée du Donbass, celle de Lougansk (LNR), dans les dernières 24 heures, son territoire a été deux fois pilonné par les troupes ukrainiennes, et ce, en violation du cessez-le-feu en vigueur dans la République. Comme l'a indiqué à Sputnik le service de presse de la LNR, des militaires ukrainiens ont pilonné les localités de Kalinovka et de Zheltoyé.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier leur pilonnage et de tentatives d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

