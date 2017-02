Le Wallon Paul Magnette veut dégraisser l’UE

© AFP 2016 SAMUEL KUBANI «L’UE devrait se prononcer avant les USA sur les sanctions antirusses »

« Un Polxit, un Hongrexit, un Roumaxit, un Bulgxit », qui pourraient suivre le prochain divorce de la Grande-Bretagne avec l'UE seraient « souhaitables » pour la communauté européenne, estime le ministre-président de la Wallonie, le socialiste Paul Magnette.

Dans une interview accordée à l'Écho, le « fédéraliste meurtri » et « peut-être le premier des eurosceptiques socialistes » a notamment prôné une négociation « dure, mais équilibrée » avec le Royaume-Uni en vue de donner un exemple évocateur à certains pays d'Europe centrale et orientale, voire au Danemark et à la Suède, deux pays potentiellement tentés de déclencher une procédure de divorce d'avec l'Union européenne.

« Cela permet d'arrêter un peu la concurrence interne: on se retrouve alors avec des pays beaucoup plus proches en termes de niveau de PIB et de modèle socio-économique », souligne-t-il. À en croire le ministre-président, l'Europe est par ailleurs déjà en train de « se désintégrer »:

© AFP 2016 Andy Buchanan L’Écosse veut quitter le Royaume-Uni et rester dans l'UE

« Les gens ne le voient pas encore, mais c'est comme un feu de cheminée: cela a pris, c'est invisible, mais à un moment donné, on le verra. Et le Brexit en est le premier symbole. »

Rappelons que le président de la Région wallonne Paul Magnette était devenu en Europe le symbole de la fronde anti-CETA en exigeant des garanties en matière de protection de l'environnement ou encore du modèle social européen.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »