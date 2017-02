Oliver Stone exhorte Washington à déclassifier les documents sur l’Ukraine et la Syrie

« Si j’étais le président [des États-Unis, Donald] Trump, j’aurais déclassifié toutes les informations sur l’Ukraine, et sur la Syrie aussi, mais avant tout sur l’Ukraine, car la guerre froide commence ici » — a déclaré le réalisateur du film « L'Ukraine en feu » (Ukraine on fire en VO) dans un entretien à la chaîne russe « Perviy canal ».

© Photo : RIA Novosti. Alexei Panov Stone: la soif d’hégémonie américaine mène le monde à la catastrophe

M. Stone est persuadé que le monde ignore le vrai état des choses.

« Les États-Unis continuent de raconter leurs salades, que la Russie a envahi la Crimée en envoyant ses troupes, qu'elle est présente dans le Donbass et menace l'Ukraine, ce qui n'a aucun sens. Si la Russie voulait envahir l'Ukraine, elle l’aurait déjà fait, mais elle n’en veut pas », a expliqué le réalisateur.

Il estime que « l'Ukraine a été l'un des principaux objectifs de la CIA depuis le début de la guerre froide. » Le réalisateur américain est persuadé que le gouvernement ukrainien est responsable de l’escalade récente du conflit dans l'est de l'Ukraine, et compte obtenir plus d'argent de la part Donald Trump.

M. Stone a également déclaré que la date de sortie de son film « L'Ukraine en feu» aux États-Unis est encore inconnue. Il est prévu que le film soit présenté au festival de Seattle fin mai. En outre, il a annoncé la préparation d’un nouveau film consacré au président russe Vladimir Poutine.

Le film comprendra des fragments de l'interview du chef de l’État russe accordée lors d’une visite à sa résidence.

© AFP 2016 Dmitry Serebryakov L'Ukraine veut censurer le dernier film d'Oliver Stone sur l'EuroMaïdan

« Je travaille en ce moment sur ce matériel. Je comprends son point de vue », — a déclaré le cinéaste. Il est convaincu que ce film changera le regard des gens sur la situation, ainsi que le film sur l'Ukraine, car « les États-Unis s’apprêtent à entamer une guerre sous de faux prétextes. » Oliver Stone est convaincu que les États-Unis ont besoin de la peur et que cela « nécessite un ennemi, et pas qu’un. »

Le documentaire « L’Ukraine en feu » a été montré le 21 novembre sur la chaîne de télévision russe Ren TV. Il a été publié le jour même sur YouTube, avant d’être bloqué dans la foulée.