Iran: la Chine condamne les sanctions américaines

Pékin a présenté aux autorités américaines sa position à propos des sanctions imposées contre deux compagnies et trois citoyens chinois, qui auraient aidé l'Iran à développer son programme de missiles.

« Nous nous sommes exprimés auprès des Américains au sujet des sanctions imposées contre l'Iran, qui concernent également des compagnies chinoises. La position de la Chine envers ces mesures est cohérente : nous nous opposons à toute sanction unilatérale. Le recours à des sanctions unilatérales, surtout lorsqu'elles concernent des parties tierces, ne sera pas favorable au renforcement de la confiance mutuelle entre les parties et aux efforts qu'elles entreprennent pour coopérer en matière de règlement de différents problèmes », a résumé le porte-parole de la diplomatie chinoise Lu Kang.

Les sanctions de Washington ont frappé les sociétés chinoises Cosailing Business Trade et Ningbo New Century, ainsi que leurs dirigeants. Raison officielle : des « contacts avec des organisations commerciales iraniennes qui prodiguent une assistance aux programmes de missiles réalisés par l'Iran ». Les comptes bancaires de ces compagnies sont actuellement gelés, elles ont dû suspendre leur activité.

© Photo. US Missile Defense Agency La Chine contre le déploiement du bouclier antimissile US en Corée du Sud

La direction des sociétés concernées rejette son implication dans le commerce de marchandises prohibées avec l'Iran.

Dans ses déclarations, Donald Trump a plus d'une fois laissé entendre qu'il considérait la Chine comme le principal concurrent des États-Unis et a considéré l'Iran comme un État terroriste, promettant de revenir à la politique des sanctions contre Téhéran.

