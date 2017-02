La diplomatie allemande prône un «dégel» des relations russo-américaines

Un rapprochement éventuel entre les États-Unis et la Russie pourrait faciliter le règlement des crises internationales actuelles, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, lors d'une interview accordée à la chaîne ARD.

« Un apaisement éventuel des tensions entre les deux pays (les États-Unis et la Russie, ndlr) serait approprié pour le développement de la situation en Syrie et en Ukraine, ainsi que pour le processus de désarmement en Europe », a déclaré le ministre, tout en soulignant que les accords à venir « ne devaient pas être réalisés au détriment de l'Ukraine et de l'Europe ».

M. Gabriel a également indiqué qu'à l'issue de sa récente rencontre à Washington avec le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, et le vice-président du pays, Mike Pence, ses collègues américains avaient fait très clairement savoir qu'ils « avaient un grand intérêt pour une Europe unie ».

Le nouveau chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel a en outre déclaré vendredi dernier à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue français Jean-Marc Ayrault que la levée des sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie était conditionnée à la mise en application intégrale des accords de Minsk.

« L'Allemagne et la France adoptent une position explicite sur les sanctions. Nous voulons que les accords de Minsk soient appliqués. C'est la seule voie qui permettra de procéder à la levée des sanctions », a insisté le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères.

Rappelons que M. Gabriel, qui a pris ses fonctions le 27 janvier à la tête de la diplomatie allemande, a reconnu, à l'instar de son prédécesseur Frank-Walter Steinmeier, que la Russie était un acteur d'une grande importance.

