La ligne de contact du Donbass survolée par un drone de reconnaissance US

Un drone stratégique américain RQ-4A Global Hawk, avec l'indicatif d'appel UAVGH000, a effectué dimanche un vol de reconnaissance qui a duré près de 10 heures au-dessus de la ligne de contact dans la zone du conflit du Donbass, ont annoncé des sites occidentaux suivant les vols de l'aviation militaire.

Au cours du vol, le drone a longé la ligne de contact entre l'Ukraine et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, sans la franchir. L'appareil de reconnaissance a volé à une altitude de 15 500 m.

Comme le drone peut faire la reconnaissance dans un rayon de 300 km, il a pu observer tout le territoire des républiques autoproclamées, mais aussi les régions frontalières russes.

Selon des sources ouvertes, l'engin est capable de patrouiller pendant 30 heures à une altitude de 15 000 à 18 000 m.

L'avion américain a décollé de la base de Sigonella, en Sicile, et a survolé la Roumanie.

Des survols de la ligne de contact ont été enregistrés également le 15 octobre, le 14 novembre, ainsi que les 2 et 16 décembre.

