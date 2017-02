Daech recrute des enfants réfugiés pour les envoyer en Europe

D'après un rapport publié récemment par le centre d'analyse britannique Quilliam Foundation, des organisations terroristes, dont Daech, aident les enfants réfugiés non accompagnés à gagner l'Europe occidentale en échange de leur allégeance envers le groupe. Le document rappelle également que des centaines de réfugiés mineurs sont portés disparus depuis leur arrivée au Royaume-Uni.

Selon des chiffres officiels, quelque 340 enfants ont disparu depuis leur arrivée sur le sol britannique dans la période comprise entre janvier et septembre 2015. Pour Rosalind Ereira, militante du groupe Solidarity with Refugees citée par le Daily Mail, l'échec des efforts visant à assurer un passage sécurisé pour les réfugiés met en danger non seulement leurs vies, mais également la sécurité nationale.

« Les réfugiés sont contraints de rejoindre Daech pour couvrir les frais de leur voyage », indique-t-elle.

© AP Photo/ Raqqa Media Center of the Islamic State group 400 djihadistes et un chef de Daech prennent leurs quartiers en Europe

Mme Ereira souligne que les réfugiés désireux de traverser la mer Méditerranée à destination de l'Europe doivent payer jusqu'à 560 dollars (520 euros) aux passeurs. Pour sa part, Daech, qui mène des activités de recrutement dans les camps de réfugiés, offre un passage gratuit à tous ceux qui acceptent de joindre leurs rangs.

Dans le même temps, les réfugiés qui parviennent à atteindre l'Europe sans avoir recours à l'aide de djihadistes sont également invités à rejoindre Daech pour une rémunération allant jusqu'à 1 000 dollars (930 euros), d'après le rapport présenté par la Quilliam Foundation.

