Coup de filet antiterroriste en Grande-Bretagne, 300 interpellations

Les forces de l'ordre ont interpellé près de 300 personnes au cours d'une opération antiterroriste en Grande-Bretagne, annonce le journal Telegraph.

Selon le quotidien, l'opération conjointe de l'Agence nationale contre le crime et de la police a duré un mois. L'opération a également permis de saisir 200 pistolets, deux mitrailleuses, un fusil d'assaut, 11 fusils et plusieurs milliers de munitions.

© AP Photo/ Nonstop News via AP Opération antiterroriste en Allemagne: le suspect lié à Daech

Plusieurs armes ont été saisies chez des armuriers auparavant privés de licence. Le reste des armes, selon des informations préliminaires, ont été introduites dans le pays d'une façon illicite.

Selon le journal, l'année passée, la police de Londres a commencé à rémunérer toute personne fournissant des informations sur la vente illégale d'armes. Selon les représentants de la police, les terroristes peuvent se procurer des armes auprès de groupes criminels.

