Que dirait Moscou si Trump rencontrait Porochenko avant Poutine?

Coup de tonnerre: Washington avoue qu'il manque d'informations pour juger de la situation dans le Donbass. S'exprimant sur Fox News, le président américain Donald Trump a osé remettre en doute ce que l'administration de Barack Obama considérait comme un fait établi: la soi-disant présence russe dans le Donbass.

En direct sur Fox New, Bill O'Reilly's, animateur de la chaîne, a affirmé que 24 heures après l'entretien téléphonique entre le chef de la Maison Blanche et le président russe, les « forces pro-russes » auraient « intensifié les violences en Ukraine ». À cet égard, il a demandé à Donald Trump si celui-ci considérait cette démarche comme un affront.

Or, la réponse du président a semble-t-il trompé les attentes de l'animateur. «Non, je ne l'ai pas considéré ainsi parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe là-bas», a-t-il expliqué. « Ces forces, nous ne savons pas si elles sont contrôlées », a poursuivi Donald Trump, ajoutant que les insurgés peuvent être « non contrôlés ». «Cela arrive, nous l'éclaircirons», a résumé le président américain.

