Poutine prévient Merkel sur l’intention de Kiev de saboter les Accords de Minsk

« Vladimir Poutine a attiré l'attention d’Angela Merkel sur les données de la Mission spéciale d'observation de l'OSCE ainsi que sur les déclarations des représentants officiels de Kiev qui attestent des tentatives des militaires ukrainiens de changer la situation sur la ligne de contact à leur profit par des moyens militaires. Il y a une volonté claire des autorités de Kiev de perturber la mise en œuvre des Accords de Minsk, ainsi que l’envie d’utiliser le Format Normandie comme une couverture de ses démarches destructrices », lit-on dans la déclaration.

© AP Photo/ Mstyslav Chernov Un drone chargé d’explosifs intercepté dans le Donbass

Plus tôt, le délégué permanent russe auprès de l’OSCE Alexandre Loukachevitch avait déclaré que la décision du Groupe de contact de retirer les armements et d'instaurer un cessez-le-feu dans le Donbass aux alentours du 5 février n'avait pas été mise en application à cause des provocations des militaires ukrainiens.

Le fait que l'armée ukrainienne a lancé une offensive a été confirmé par la déclaration du vice-ministre ukrainien de la Défense, Igor Pavlovski, selon lequel « mètre par mètre, pas par pas, saisissant l'occasion, les gars ont héroïquement avancé ». Des chars ukrainiens à proximité de la ligne de contact ont été pris en photo.

© Sputnik. Sergey Averin Kiev a contribué à attiser le conflit dans le Donbass, concède FP

Ces derniers jours, la situation sur la ligne de contact des parties en conflit dans le Donbass s'est sensiblement aggravée. Suite à des pilonnages, des civils ont été tués et d'autres blessés, alors que les immeubles d'habitation et l'infrastructure ont subi de lourds dommages. Le Conseil de sécurité des Nations unies a publié une déclaration pour exprimer sa profonde préoccupation face à cette « escalade dangereuse de la situation » et appeler les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans ce document, le Conseil condamne fermement l'usage des armes interdites par les Accords de Minsk.