Le Donbass visé par des centaines de tirs ukrainiens ces dernières 24h

Bien que la situation dans la République populaire de Donetsk (DNR) tende désormais à se stabiliser, les pilonnages de l'armée ukrainienne ne cessent pas. Ces dernières 24 heures, plusieurs centaines de projectiles, obus et munitions ont été tirés sur le territoire de la DNR, a annoncé aujourd'hui Edouard Bassourine, porte-parole du commandement militaire de la république autoproclamée.

« Ces dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont pilonné 605 fois le territoire de la République populaire de Donetsk. L'artillerie lourde a été employée 90 fois, les mortiers de différents calibres 221 fois, les blindés 13 fois, les armes antiaériennes, les lance-grenades, les armes d'infanterie 281 fois », a détaillé M. Bassourine, ajoutant que 13 localités ont été visées par des tirs.

© AP Photo/ Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt La ligne de contact du Donbass survolée par un drone de reconnaissance US

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est nettement dégradée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier leur pilonnage et de tentatives d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Après une nouvelle reprise des combats, plusieurs localités, dont Avdeïevka, située à six kilomètres de Donetsk et peuplée de 22 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité, sans eau ni chauffage. Sur fond d'escalade militaire dans la région, Kiev a déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, foulant aux pieds les accords de Minsk. Le 6 février, les tensions autour de la ville sont pourtant retombées, l'électricité et l'approvisionnement en eau de la ville ont été rétablis.

