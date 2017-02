La Russie fournira du matériel militaire à l’Afghanistan

La Russie est prête à apporter son appui à l'Afghanistan en matière de livraisons et de remise en état du matériel militaire, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov.

« Nous disposons des moyens nécessaires et des accords pertinents. Nous nous engageons à épauler l'Afghanistan en matière de formation du personnel national, aussi bien civil que militaire », a précisé le ministre suite à sa rencontre avec son homologue afghan, Salahuddin Rabbani.

À en croire M. Lavrov, Moscou a tout intérêt à coopérer avec Kaboul dans les domaines de la sécurité et de l'économie. En outre, la Russie appuie les efforts déployés par le gouvernement afghan en vue d'éradiquer le terrorisme international.

« Nous avons également réaffirmé notre appui à la coopération visant à faciliter le règlement de la crise afghane dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai», a indiqué le ministre russe.

Il a en outre souligné qu'au cours des négociations, les ministres étaient tombés d'accord sur la nécessité d'associer les talibans au règlement de la crise actuelle en Afghanistan sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu.

La situation en Afghanistan s'est nettement détériorée au cours des derniers mois. Après avoir établi son contrôle de vastes régions agricoles du pays, le mouvement radical Taliban cherche à conquérir de grandes villes. Par ailleurs, l'influence de Daech a fortement augmenté en Afghanistan.

Daech et les talibans sont considérés comme des organisations concurrentes. À la mi-juin 2015, des médias rapportaient que des représentants des talibans avaient envoyé une lettre à Daech, appelant ce dernier à ne pas s'ingérer dans leurs affaires en Afghanistan. Des affrontements entre les deux groupes ont déjà eu lieu sur le sol afghan.

