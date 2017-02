De quoi parleront Donald Trump et Shinzo Abe à Washington?

© AFP 2016 Yoshikazu Tsuno Le Japon se prépare à une victoire de Trump

Lors de sa visite dans la capitale américaine, M. Abe sera accompagné par son ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida, son ministre des Finances Taro Aso et son ministre de l'Économie Hiroshige Seko. Selon l'agence Kyodo, parmi les projets qui seront présentés par le premier ministre nippon lors de son entretien avec M. Trump figure notamment la construction de chemins de fer à grande vitesse au Texas et en Californie.

Auparavant, le groupe Toyota s'était déclaré prêt à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine en cinq ans, tandis que l'opérateur télécoms SoftBank avait annoncé son intention d'investir jusqu'à 50 mds USD aux États-Unis. Les investissements nippons permettraient de créer environ 700 000 emplois dans le pays, indique l'agence.

Washington a besoin de Tokyo pour contrer l'influence de Pékin

Le chef du Centre des études japonaises de l'Institut de l'Extrême-Orient Valeri Kistanov estime pour sa part que la sortie de Washington de l'accord de partenariat transpacifique (TPP) signée par Donald Trump a porté un « coup sérieux » aux projets de M. Abe qui misait sur cet accord pour booster l'industrie et dynamiser l'économie nationales.

Selon lui, les deux parties devront évoquer entre autres l'intention de M. Trump de réviser les conditions de l'Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) qui apporte d'importants bénéfices à Tokyo.

« Afin d'alléger les pressions de la part de Trump, Abe a mis au point un vaste programme destiné à contribuer au développement des infrastructures américaines », déclare l'expert. Ainsi, le Japon est disposé à investir d'importantes sommes dans les transports, le secteur énergétique et la production industrielle américains afin de prouver « son utilité et son unicité », estime M. Kistanov.

Espionnage du Japon par la NSA: Washington et Tokyo réaffirment leur entente

Côté sécurité, l'une des principales préoccupations de Tokyo a été levée lors de la récente visite du chef du Pentagone James Mattis, qui a réaffirmé l'adhésion de Washington à l'accord de défense entre les deux pays, explique l'expert. « Il a également confirmé que les îles Senkaku, revendiquées par la Chine, étaient elles aussi concernées par les dispositions de l'accord », a souligné M. Kistanov.

Toujours d'après lui, Shinzo Abe pourrait également tenter de mieux comprendre la position du nouveau dirigeant américain concernant le litige territorial qui oppose Tokyo à Moscou et la participation du Japon aux projets communs avec la Russie en dépit des sanctions imposées à l'encontre de cette dernière sur fond de crise ukrainienne.

