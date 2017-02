Syrie: la démarcation des régions contrôlées par Daech et al-Nosra presque achevée

Lors de la réunion organisée à Astana, la Russie, l'Iran et la Turquie ont uni leurs efforts et sont parvenus ce mardi à la définition des régions contrôlées par Daech et al-Nosra en Syrie, a déclaré le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major russe Sergueï Roudskoï.

« Lors de la réunion à Astana, le travail sur la définition des régions contrôlées par les groupes terroristes Daech et al-Nosra est presque terminé. Actuellement, il y a certaines différences insignifiantes qui seront bientôt ajustées », a Sergueï Roudskoï.

Souveraine et indivisible: la Russie propose un projet de constitution pour la Syrie

Selon le général, ce travail permettra enfin de faire un distinguo entre les terroristes et les groupes d'opposition armés.Sergueï Roudskoï a également noté la présence à la réunion des représentants de la Jordanie, qui ont donné des détails sur la situation dans le sud de la Syrie.

Russie, Iran et Turquie prêts à collaborer pour un accord entre Damas et l'opposition

« Ils (les représentants de la Jordanie, ndlr) ont souligné que la grande majorité des groupes armés se prononçaient pour le cessez-le-feu, et ceux qui n'y avaient pas encore adhéré étaient prêt à le faire dans un proche avenir », a indiqué le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major russe.

Le premier tour des négociations consacrées à la situation en Syrie a eu lieu le 23 janvier 2017 à Astana, au Kazakhstan. À huis clos, les parties en conflit ont cherché à renforcer la fragile trêve en vigueur depuis fin décembre sous le parrainage de la Russie, qui représente les intérêts de Damas, et de la Turquie, garante de l'opposition. La rencontre, qui s'est déroulée en totale coordination avec les efforts des Nations unies, a accueilli 27 des 31 groupes de l'opposition syrienne qui ont convenu de former une délégation unique.

