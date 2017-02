La Moldavie cherche à revenir sur le marché russe

La Moldavie demandera à se voir accorder le statut d'observateur à l'Union économique eurasiatique (UEEA) après la signature d'un mémorandum de coopération, a indiqué à Sputnik le président moldave Igor Dodon.

À l'issue de pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine en janvier à Moscou, M. Dodon a déclaré vouloir que la Moldavie reçoive le statut d'observateur au sein de l'UEEA (qui comprend l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie).

Le mémorandum ad hoc devrait être signé en avril prochain à Chisinau (capitale moldave).

Selon Igor Dodon, les partenaires européens de la Moldavie apprécient son idée d'organiser des pourparlers tripartites sur la coopération économique et commerciale entre la Moldavie, l'UE et la Russie.

© AP Photo/ Gleb Garanich «L’UE a trahi les espérances des Moldaves»

La Moldavie désire en effet revenir le plus vite possible sur le marché russe, crucial pour l'économie de ce petit pays d'Europe orientale, partiellement perdu en raison des sanctions antirusses.

