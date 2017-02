Donbass: Kiev rejette le projet de règlement proposé par la DNR

Kiev a rejeté le projet de règlement dans le Donbass, proposé par la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR), et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) l'a également ignoré, a annoncé mercredi Edouard Bassourine, porte-parole du commandement militaire de la république.

© Sputnik. Gennady Dubovoi Les autorités du Donbass dévoilent un projet de cessez-le-feu

« Après avoir passé toutes les concertations, ce projet documenté a été remis au commandement ukrainien pour ratification. Quoi qu'il en soit, Kiev l'a rejeté et a complètement ignoré l'initiative de la république », a déclaré le responsable devant les journalistes.

Et d'ajouter que le chef adjoint de la mission de l'OSCE en Ukraine Alexander Hug avait refusé d'intervenir en médiateur dans les négociations, en « ignorant lui aussi notre initiative ».

Auparavant, les autorités de la DNR avaient annoncé avoir élaboré un projet de trêve visant à normaliser la situation le long de la ligne de front dans le Donbass qui prévoit notamment une cessation complète des hostilités, l'éloignement des parties de la ligne de contact, l'accès de la mission d'observation de l'OSCE aux lieux de stockage du matériel militaire et l'instauration d'une « zone sans armes » dans un rayon d'un kilomètre de la station de filtrage d'eau de Donetsk.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Nouvel assassinat retentissant dans le Donbass: le commandant d’une milice est mort 7

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est nettement dégradée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier leur pilonnage et de tentatives d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Après une nouvelle reprise des combats, plusieurs localités, dont Avdeïevka, située à six kilomètres de Donetsk et peuplée de 22 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité, sans eau ni chauffage. Sur fond d'escalade militaire dans la région, Kiev a déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, foulant aux pieds les Accords de Minsk.Le 6 février, les tensions autour de la ville sont pourtant retombées, l'électricité et l'approvisionnement en eau de la ville ont été rétablis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »