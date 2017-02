Services secrets allemands: aucune preuve de subversions médiatiques russes

L'hypothèse selon laquelle Moscou aurait organisé une campagne médiatique destinée à discréditer le gouvernement allemand est « gonflée et peu étayée », il n'est pas surprenant que les services secrets du pays n'ont rien trouvé qui l'atteste, a déclaré à Sputnik Diether Dehm, député au parlement allemand.

« Je ne fais pas confiance aux services secrets allemands (…). J'ai toujours pensé que cela ne vient pas de la Russie », a noté M. Dehm commentant les efforts déployés par les autorités.

Selon le député, certaines forces allemandes estiment qu'on peut « nuire aux dirigeants russes et essayer de les mettre à genoux ou, du moins, saper la politique russe ». Cette position pourrait avoir des racines dans l'histoire des relations entre les deux pays.

« Les forces de la paix doivent se souvenir de (…) la haine les Allemands contre les Russes pendant la Première Guerre mondiale, qui se reflète notamment dans le folklore allemand par le dicton "Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos" ("chaque balle pour un Russe, chaque coup de sabre pour un Français") », a rappelé le parlementaire.

D'autre part, les milieux d'affaires allemands souhaitent mettre fin aux sanctions adoptées contre la Russie et portant atteinte à leurs intérêts économiques, d'après lui.

« La plupart des grands consortiums et des sociétés moyennes allemandes, qui défendent leurs intérêts économiques, aspirent à l'amélioration de la situation et ne veulent plus de sanctions », a estimé M. Dehm.

Selon lui, l'Allemagne n'a pas besoin d'une nouvelle guerre contre la Russie et les autorités du pays devraient renoncer à leurs tentatives d'accuser Moscou.

« Les forces de la paix doivent clairement indiquer : "Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre contre la Russie et il faut empêcher l'Otan d'y mener sa politique agressive" », a noté M. Dehm.

