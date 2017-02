Une majorité des Juifs d’Israël contre la poursuite des colonisations?

Environ 50 % des Juifs d'Israël s'opposent à la poursuite des colonisations en Cisjordanie et 53 % jugent déraisonnable l'annexion de grandes parties de ce territoire contrôlé par l'armée israélienne, selon les résultats d'un sondage publié mercredi par l'Institut de la démocratie israélienne (IDI) et l'Université de Tel Aviv.

D'après le sondage, 37 % des personnes interrogées approuvent l'idée d'annexion et 45 % soutiennent la colonisation de cette région défendue par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Seuls 21 % des sondés estiment qu'Israël devrait accorder la citoyenneté aux Palestiniens qui habitent en Cisjordanie (à laquelle Israël fait référence en tant que Judée-Samarie) en cas de son annexion.

© AFP 2016 THOMAS COEX Israël retarde la démolition de neuf maisons d'une colonie en Cisjordanie

Les autres sont partagés : 30 % considèrent que les Palestiniens doivent se voir accorder le statut de résidents et 31,5 % croient que le statut politique des habitants locaux devrait rester inchangé.

Le 1er février, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que le gouvernement israélien avait validé la construction de 3 000 nouveaux logements en Cisjordanie.

Le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité de l'Onu a demandé à Israël de cesser les implantations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, dans une résolution rendue possible par la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

La résolution 2334 exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes « n'ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux États ».

