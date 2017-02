Les mots de passe des réseaux sociaux en échange d'un visa américain?

© AFP 2016 Brendan Smialowski La Maison Blanche monte au créneau pour défendre le décret sur l’immigration

Les représentations diplomatiques des États-Unis peuvent commencer à exiger des demandeurs de visas de fournir les mots de passe de leurs comptes sur les réseaux sociaux, a déclaré le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, John Kelly.

M. Kelly a également explicité que toute personne qui refuserait de coopérer serait interdite d'entrée aux États-Unis. Il a clairement fait savoir qu'aucune décision n'avait encore été prise, mais que les autorités étudiaient la question.

« S'ils veulent vraiment venir en Amérique, alors ils vont coopérer », a-t-il souligné.

John Kelly a indiqué que l'initiative ferait partie du programme de l'administration de Donald Trump qui vise à renforcer la procédure de vérification des visiteurs de sept pays à majorité musulmane.

« Nous pourrions vouloir examiner leurs comptes sur les réseaux sociaux, avec leurs mots de passe. C'est très difficile de vérifier les gens de ces pays, les sept pays. Mais s'ils arrivent, nous voulons voir quels sites Web ils fréquentent et nous voulons obtenir leurs mots de passe pour voir ce qu'ils font sur Internet », a ajouté John Kelly.

Le président américain Donald Trump se voit attaquer tous azimuts pour son récent décret sur l'immigration. Le 27 janvier, il a signé le décret « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis » qui interdit l'entrée des ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) pour trois mois et gèle l'accueil de réfugiés pour quatre mois. Les Syriens font l'objet d'une interdiction, sous conditions, sans limitation de durée.

