Syrie: trois morts et 16 blessés dans une explosion à Homs

Un engin explosif a été actionné ce jeudi dans la ville syrienne de Homs (centre), faisant au moins trois morts et 16 blessés, a annoncé à Sputnik une source au sein de l’antenne locale du ministère de l’Information du pays.

« Un engin explosif a été actionné dans le quartier d’Al-Zahira. Trois personnes ont été tuées et 16 autres blessées », a indiqué l’interlocuteur de l’agence.

Peuplé essentiellement d’alaouites (minorité religieuse politiquement dominante en Syrie) et des chiites, ce quartier de Homs est régulièrement la cible d’attaques terroristes. La dernière attaque en date remonte au 5 septembre. Un véhicule au volant duquel se trouvait un terroriste-kamikaze a alors sauté près d’un point de contrôle de l’armée syrienne.

