L’Inde construit une «ville nucléaire secrète», selon le Pakistan

L'Inde construit une « ville nucléaire secrète » où le pays a l'intention de produire des armes thermonucléaires, de développer des missiles intercontinentaux et de stocker des armes nucléaires, a déclaré le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères Nafees Zakaria.

Sans aucune preuve pour étayer ses déclarations retentissantes, M. Zakaria a également raconté que New Delhi développait un missile balistique intercontinental (ICBM) et un système de défense antiaérienne capable d'intercepter des ICBM ennemis.

Le diplomate pakistanais n'a également pas hésité à accuser l'Inde d'avoir financé des attentats au Pakistan, informe Associated Press.

Le ministère indien des Affaires étrangères, à son tour, a rejeté les allégations de Nafees Zakaria en les qualifiant de « totalement injustifiées ».

« Ce sont des accusations absolument injustifiées. La soi-disant ville nucléaire secrète n'est qu'une vision imaginaire du Pakistan », a commenté Vikas Swarup, représentant du ministère indien des Affaires étrangères.

