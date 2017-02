Penelope Gate: l’enquête contre les Fillon est illégale selon leurs avocats

Les avocats de Fillon considèrent que le Parquet national financier (PNF) qui a lancé une enquête contre Penelope Fillon pour des détournements des fonds publics n'est pas compétent tandis que l'enquête est tout simplement illégale.

Cette conclusion a pu être faite par Antonin Lévy sur la base de trois violations essentielles commises par le parquet financier. Ainsi, il considère qu'il s'agit d'une enquête illégale pour un délit qui n'est pas applicable à M. Fillon et que toutes ces violations sont accompagnées par des fuites importantes d'informations.

Donc, selon l'avocat, le détournement de fonds publics est une infraction qui s'applique principalement aux personnes dépositaires de l'autorité publique et aux personnes chargées d'une mission de service public. À ses yeux, ce délit n'est pas applicable au parlementaire qu'est M. Fillon.

© AFP 2016 Francois Guillot La campagne contre Fillon «est une tentative de meurtre politique»

Ensuite, il affirme que l'enquête conduite à l'encontre de M. Fillon porte une grave atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs.

« Le problème qu'on a actuellement c'est que le parquet est juge et parti de la réalité et de la validité des actes qu'il commet. Nous considérons que nous sommes face à une enquête illégale. Une enquête sur un délit qui n'existe pas et qui ne peut pas exister à l'égard de François Fillon », a déclaré M. Lévy lors d'un point de presse.

Et finalement, l'avocat insiste sur l'importance de la troisième violation qui consiste en ce que depuis son ouverture l'enquête menée par le Parquet national financier fait l'objet de violation insupportable du secret dans lequel elle doit normalement se dérouler. Ces fuites qui sont récurrentes, circonstanciées et déloyales sont tout le contraire de la présomption d'innocence.

Ces fuites constantes d'information sont pour les avocats une violation très grave surtout à la veille d'élections présidentielles dans le pays.

D'après M. Lévy, le procès aujourd'hui n'est plus juridique, il est tout simplement devenu médiatique car tout est fait pour attirer l'attention des Français sur cette affaire.

« La presse alimente l'enquête et l'enquête alimente la presse. Ces fuites sont systématiquement à charge et ont toujours pour effet de nuire aux intérêts de nos clients (les époux Fillon, ndlr). Elles présentent toutes une vision partielle et partiale de la réalité des faits », a déclaré l'avocat.

D'ailleurs, en poursuivant dans la même logique, les avocats se disent surpris de voir que le parquet qui s'est précipité d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite de la publication du premier article du Canard enchainé n'a pas encore jugé utile d'ouvrir une enquête à la suite de ces violations répétées du secret.

« Nous avons aujourd'hui demandé au Parquet national financier de se dessaisir de l'enquête préliminaire en cours », a déclaré l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, lors d'un point de presse à son cabinet, au côté de l'avocat de Mme Fillon, Pierre Cornut-Gentille.

En appuyant sur la gravité de ces violations du secret de l'enquête, Me Lévy affirme avoir des doutes concernant l'impartialité d'une ou de plusieurs personnes qui concourent à cette dernière.

« Nous n'avons pas d'autre choix que de déposer devant cette étrange inertie une plainte pour violation afin que toute la lumière puisse être faite sur ces différentes violations du secret », conclut-il.

Le couple Fillon s'est retrouvé au cœur d'un scandale depuis les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon. M. Fillon a rejeté toutes les accusations et a demandé de laisser son épouse en dehors du débat politique.

© REUTERS/ Charles Platiau Fillon publie son patrimoine et chiffre à 680.000 EUR le salaire total de son épouse

Le candidat a estimé qu'il s'agissait d'« un coup d'État institutionnel » contre sa candidature à la présidentielle, venu présumément de la gauche, et que la campagne déchaînée contre lui avait pour objectif d'« abattre en vol une haute idée de la France ».

