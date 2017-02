CIA, attention! Ce journaliste russe ressemble à Trump!

Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT et de Sputnik, a trollé la CIA en appelant à « faire attention » à un jeune journaliste travaillant pour RT.

« Il s’avère qu’un jeune Trump travaille pour nous. CIA, faites attention à lui », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Оказывается, у нас на канале работает молодой Трамп. ЦРУ, обратите внимание. https://t.co/Gwti7g3lRs — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 февраля 2017 г.

​La méchante Main du Kremlin, qui s’immiscerait dans les affaires des gentils États-Unis était l’une des bases de la communication et même de l’identité de l’administration Obama et de ses services spéciaux. Ces derniers sont allés jusqu’à affirmer lors de la campagne électorale que la Russie, ayant prétendument favorisé Donald Trump, aurait également tenté d’influencer les élections présidentielles en piratant des sites Web gouvernementaux américains.

En octobre dernier, les services spéciaux américains ont ouvertement accusé Moscou de tenter d’influencer le cours des élections, sans apporter la moindre preuve tangible de l’implication de la Russie, prétextant la confidentialité.

Ils ont néanmoins reconnu par la suite que les hackers n’étaient pas parvenus à accéder aux systèmes électoraux américains.

Plus tard, la Maison-Blanche a reconnu ne pas avoir détecté d’attaques de hackers le jour de l’élection.

Moscou a à plusieurs reprises démenti ces allégations, que Donald Trump a également qualifiées d’absurdes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».