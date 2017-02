Les succès de l’armée syrienne dans le désert de Homs (vidéo)

Les troupes syriennes poursuivent leur lutte contre le groupe terroriste Daech. L'armée a récemment réalisé avec succès une opération contre Daech dans le désert de la province de Homs. La vidéo diffusée montre un combat entre les forces syriennes et les terroristes de Daech dans le désert.

L'infanterie a gagné les environs du gisement pétrolier Al Hayan qui est considéré comme un des principaux dans la région. La voie vers le centre du désert syrien s'ouvre de cet endroit.

Il y a quelques jours, l'armée syrienne a lancé une opération d'envergure pour renforcer ses positions qui sont quotidiennement attaquées par les terroristes de Daech. Il s'agit de l'aéroport de Tiyas (T-4) et de la route reliant Homs et Palmyre. La zone sécurisée a été élargie autour de l'aéroport: son rayon est désormais de 35 kilomètres.

Actuellement, l'armée s'occupe de neutraliser les obus placés par les terroristes pour torpiller son avancée vers les régions pétrolifères.

L'opération vise à regagner le contrôle sur les gisements pétroliers et libérer la cité historique de Palmyre.

Mardi dernier, après avoir libéré les villes d'Al-Bayda et de Tiyas, l'armée syrienne s'est rapprochée de la ville de Palmyre, avait annoncé le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major de l'armée russe Sergueï Roudskoï.

