Des officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie ont livré et distribué plus de 1,5 tonne d'aide humanitaire dans la ville de Tell Kalakh, située dans la province de Homs et abritant plus de 52 000 personnes, a déclaré aux journalistes le représentant du Centre, le colonel Sergueï Drojine.

« Au cours de l'opération humanitaire à Tell Kalakh dans la province de Homs, le Centre pour la réconciliation des parties en conflit a fourni aux familles nécessiteuses des colis alimentaires de même, un centre médical a été ouvert où les malades ont reçu toute l'aide nécessaire et des médicaments. »

Dans les colis alimentaires, les habitants ont pu trouver du riz, de la farine, du sucre, de la viande en conserve. Les médecins militaire du centre de santé mobile ont tenu des consultations et ont distribué des médicaments.

« Aujourd'hui, nous assurons des services ambulatoires, il y a trop de malades. J'ai compris que les locaux n'avaient pas la possibilité de consulter un médecin régulièrement », a expliqué Vladimir Loujkov, chirurgien militaire et lieutenant-colonel.

Les habitants sont venus avec différents symptômes, allant des enfants ayant une déficience cardiaque ou une cataracte congénitale à ceux souffrant d'infections respiratoires aiguës.

Le chef de l'administration de la ville, Akram Kadishi, a souligné que la Russie « accordait une aide réelle au peuple syrien » :

« Seule la Russie nous aide et le peuple voit cette aide : vos médecins traitent nos enfants, nous donnent des produits de première nécessité, et nous vous en sommes très reconnaissants », a-t-il déclaré.

Au total, le Centre russe pour la réconciliation a accordé de l'aide médicale à plus de 7 000 personnes depuis le début des opérations humanitaires. Le ministère russe de la Défense a à plusieurs reprises adressé à d'autres pays et organisations étrangères une demande de soutenir les efforts russes en matière d'aire humanitaire en Syrie.

