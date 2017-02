Les villes du Donbass sous une pluie de tirs

D'après une agence d'information de la République populaire autoproclamée de Donetsk, dans la nuit du 11 février, l'armée ukrainienne a pilonné à l'aide de pièces d'artillerie lourde, de mortiers et de chars la banlieue d'ouest de Donetsk ainsi que les alentours d'Iassinovataïa.

« Du 18h à 1h du matin, l'armée ukrainienne a pilonné les villages de Trudovskie, Alexandrovka et Staromikhaïlovka à l'ouest de Donetsk. Le territoire de la zone industrielle non loin d'Iassinovataïa s'est également retrouvé dans le viseur des forces armées ukrainiennes.Lors des pilonnages, ces derniers ont utilisé des chars, des pièces d'artillerie de calibres 152 et 122 millimètres, des mortiers de calibre 82 et 120 millimètres », a déclaré l'agence.

Selon la même source, les forces armées ukrainiennes auraient tiré près de 130 projectiles et obus.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de front dans le Donbass s'est aggravée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier le pilonnage et de tenter d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

© Sputnik. Den Levi Le bilan du conflit dans le Donbass s’alourdit

Ainsi, Kiev a récemment déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, à six kilomètres de Donetsk, foulant aux pieds les Accords de Minsk imposant le retrait des armements lourds de la ligne de démarcation. Début février, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass. Les habitants de plusieurs villes et villages de la République populaire autoproclamée de Donetsk, notamment Iassinovataïa et Avdeïevka, ont été privés d'électricité et de chauffage pendant plusieurs jours.

