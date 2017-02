L'armée syrienne élimine plus de 650 terroristes lors de la libération de Tadef

Appuyée par l'aviation russe, l'armée syrienne a libéré la localité de Tadef, qui se trouve à moins d'un kilomètre d'Al-Bab. Lors de l'opération de libération, les forces syriennes ont éliminé plus de 650 terroristes et détruit leurs équipements, y compris des blindés, a annoncé le ministère russe de la Défense.

​« Le 11 février, lors d'une offensive dans le nord-est de la province d'Alep avec l'appui de l'aviation russe, les troupes de l'armée syrienne ont libéré la localité de Tedef, l'avant-poste le plus fortifié des terroristes aux abords d'Al-Bab », communique le ministère.

Lors de l'offensive, l'armée a éliminé plus de 650 terroristes et a détruit deux chars, quatre véhicules de combat d'infanterie, 18 véhicules équipés d'armes lourdes, sept mortiers, ainsi que six « djihad-mobiles » lourds, a précisé le ministère de la Défense.

Après avoir libéré Tedef, l'armée syrienne a convenu avec la Turquie d'une ligne de démarcation avec les combattants de l'Armée syrienne libre (opposition syrienne) appuyés par Ankara.

En outre, la route entre les villes de Raqqa et d'Al-Bab a été entièrement reprise sous le contrôle des troupes gouvernementales. Par cette route, les groupes de Daech étaient régulièrement approvisionnés en armes.

