Ce nouveau missile ukrainien… que le monde connaît depuis 20 ou 30 ans

À l’instar de bien d’autres pays du monde, la Russie fabrique des missiles de calibre 57 mm depuis plusieurs décennies. De son côté, l’Ukraine vient d’annoncer avec fierté le lancement de sa production, a déclaré Victor Litovkine, observateur militaire et colonel russe à la retraite.

« Il n’y a aucun raison de se vanter, et ils se vantent de choses élémentaires. Les missiles 57 mm sont des obus non guidés fabriqués en masse en Russie et dans d’autres pays depuis 20 ou 30 ans », a indiqué l’expert.

« Pour l’industrie de la défense ukrainienne détruite, cela peut constituer une énorme réussite. En réalité, il s’agit d’une chose très simple, aussi simple par exemple que des balles de Kalachnikov. Rien de sensationnel là-dedans. De la vantardise futile pour amateurs », a-t-il souligné.

Le président ukrainien Piotr Porochenko a auparavant déclaré que l’Ukraine avait testé avec succès un nouveau missile de fabrication ukrainienne destiné à frapper des cibles au sol.

« Ukroboronprom (groupe d’entreprises ukrainiennes) a mis au point un nouvel armement pour l’armée de l’air ukrainienne. Il s’agit de missiles 57 mm conçus pour frapper des cibles au sol et censés équiper des avions et des hélicoptères d’attaque », a écrit M. Porochenko sur son compte Facebook.

Il a également posté une vidéo illustrant le test du nouveau missile.

