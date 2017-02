La date du référendum sur le régime présidentiel en Turquie dévoilée

Le référendum sur les amendements à la Constitution visant à étendre de façon significative les pouvoirs du président turc se tiendra le 16 avril prochain, a déclaré le chef de la commission électorale turque Sadi Güven.

La commission électorale s'est réunie le 11 février, après la publication de la loi soumettant ces amendements au référendum dans le journal officiel turc. Auparavant, cette loi a été signée par le président Recep Tayyip Erdogan.

Selon la loi, le référendum doit être préparé en 60 jours. Le Parti de la Justice et du Développement (PJD), actuellement au pouvoir, n'a pas réussi à apporter des changements dans la Constitution sans référendum car 142 députés ont voté contre l'initiative.

Turquie: Erdogan près de voir ses pouvoirs renforcés

Selon le projet, le président pourrait diriger le gouvernement ou nommer seul le premier ministre. S'il est adopté, les forces militaires du pays ainsi que les services de renseignement seront contrôlés directement par le chef de l'État. Pour le moment, leurs actions sont chapeautées par un organe collégial, le Conseil militaire suprême. Le rétablissement de la peine de mort pourrait également devenir une réalité dans le cadre de cette réforme.

